Курские спасатели принимают участие в комплексной тренировке

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-12T11:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Комплексная тренировка по ликвидации угроз возникновения ЧС, вызванных нарушением энергоснабжения в условиях низких температур, проходит по всей России. Не остались в стороне и курские спасатели.

На учениях состоится единый смотр готовности сил и средств постоянной готовности территориальных подсистем РСЧС, предназначенных для ликвидации аварий на объектах тепло-энергоснабжения, в газовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний период, а также практические мероприятия.

Согласно легенде, в регионе ожидается резкое ухудшение погоды – перепады температуры, сильный ветер, снег, гололед и мороз до -30 ⁰С. Возникает угроза массовых аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, что приведет к нарушениям условий жизнедеятельности населения, нарушениям в работе объектов экономики, социально-значимых объектов на территории ЦФО.

На местах разворачиваются оперативные штабы, проводится сбор и оповещение сотрудников комитета по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Собирается информация и анализируется обстановка, прогнозируются возможные последствия и масштабы чрезвычайных ситуаций. Службы совместно определяют предстоящие действия.