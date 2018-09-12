2018-09-12T10:45:48+03:00
Общество

Сбербанк выдает крупному бизнесу кредиты за 7 минут

Проект «Семь минут» не имеет аналогов в стране и даже в мире
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Решение по кредиту принимается за 7 минут. Максимальная сумма финансирования — 2 млрд. руб. Кредит могут получить как клиенты, уже имеющие действующие либо погашенные кредиты в Сбербанке, так и клиенты, ранее не кредитовавшиеся в банке, но ведущие расчетную деятельность через счета в Сбербанке.

Чтобы оформить заявку на кредит, в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн клиент заполняет анкету из пяти вопросов, далее выбирает приемлемые для него условия кредитования из предложенных банком, после чего получает автоматически сформированный кредитный договор.

- Мы ценим время клиентов и хотим, чтобы оформить кредит было максимально легко, даже в случае с крупным бизнесом, - говорит заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Подчеркну, что принятое в рекордно короткий срок решение о выдаче кредита — окончательное и не подлежит пересмотру.

Сейчас пилотный проект стартовал в Москве, и первые клиенты уже получили кредиты по новой технологии. В декабре кредит «Семь минут» будет доступен в других регионах страны.

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин выращивал на огороде коноплю
Жители двух районов Курска остались без воды
Курянин заплатил более 800 тысяч рублей, чтобы выехать за границу
Курские спасатели принимают участие в комплексной тренировке
В Курской области более полугода ищут подростка
Директора курского сельхозпредприятия обвиняют в хищении
В Курске пройдут гастроли Академического русского театра имени Вахтангова
Курские спасатели соревнуются в многоборье
В Курске пройдет «санитарная пятница»
В Курске маршрутка столкнулась с фурой
Курянам расскажут все о деньгах
В Курске выставили чудеса из Федоскино
В Курской области завершился купальный сезон
Курянин украл камеру видеонаблюдения
Молодой специалист в России зарабатывает в среднем 22 тысячи рублей
В Курской области за сбыт и хранение наркотиков задержали 15 подростков
В Курской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2018»
Курского налоговика осудили за взятку
В Курске на закрытом кладбище хоронили людей