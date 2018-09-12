2018-09-12T09:22:21+03:00
Происшествия

Директора курского сельхозпредприятия обвиняют в хищении

Уголовное дело передано в суд
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Предприятие получило субсидии на общую сумму свыше 34 млн рублейПредприятие получило субсидии на общую сумму свыше 34 млн рублейФото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

В 2010 и 2012 годах сельскохозяйственному предприятию, расположенному на территории Курской области, предоставили кредиты для развития на сумму свыше 500 млн рублей. В 2017 году генеральный директор этого предприятия решил получить субсидии на возмещение процентных ставок по кредитам.

Обязательное условие для получения субсидий – отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам. У предприятия были такие задолженности, однако директор представил в Комитет агропромышленного комплекса Курской области недостоверные документы, в том числе и липовую справку из налоговой об отсутствии долгов.

На основании этих документов предприятие получило субсидии на общую сумму свыше 34 млн рублей. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В отношении генерального директора возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин выращивал на огороде коноплю
Жители двух районов Курска остались без воды
Курянин заплатил более 800 тысяч рублей, чтобы выехать за границу
Курские спасатели принимают участие в комплексной тренировке
Сбербанк выдает крупному бизнесу кредиты за 7 минут
В Курской области более полугода ищут подростка
В Курске пройдут гастроли Академического русского театра имени Вахтангова
Курские спасатели соревнуются в многоборье
В Курске пройдет «санитарная пятница»
В Курске маршрутка столкнулась с фурой
Курянам расскажут все о деньгах
В Курске выставили чудеса из Федоскино
В Курской области завершился купальный сезон
Курянин украл камеру видеонаблюдения
Молодой специалист в России зарабатывает в среднем 22 тысячи рублей
В Курской области за сбыт и хранение наркотиков задержали 15 подростков
В Курской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2018»
Курского налоговика осудили за взятку
В Курске на закрытом кладбище хоронили людей