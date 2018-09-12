Директора курского сельхозпредприятия обвиняют в хищении

СЕГОДНЯ 09:21 2018-09-12T09:22:21+03:00

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В 2010 и 2012 годах сельскохозяйственному предприятию, расположенному на территории Курской области, предоставили кредиты для развития на сумму свыше 500 млн рублей. В 2017 году генеральный директор этого предприятия решил получить субсидии на возмещение процентных ставок по кредитам.

Обязательное условие для получения субсидий – отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам. У предприятия были такие задолженности, однако директор представил в Комитет агропромышленного комплекса Курской области недостоверные документы, в том числе и липовую справку из налоговой об отсутствии долгов.

На основании этих документов предприятие получило субсидии на общую сумму свыше 34 млн рублей. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В отношении генерального директора возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Дело направлено в суд.