2018-09-12T08:36:16+03:00
Звезды

В Курске пройдут гастроли Академического русского театра имени Е. Вахтангова

Курянам покажут четыре спектакля
Яна ШЕЛЕСТ
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Актеры приедут в Курск по обменуАктеры приедут в Курск по обменуФото: из архива "КП"
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С 14 по 20 сентября на сцене Курского драматического театра имени А.С. Пушкина будут проходить гастроли Академического русского театра имени Е. Вахтангова из Владикавказа. Куряне увидят четыре спектакля:

14, 20 сентября – «Лес» А. Н. Островский

15, 18 сентября – «Кин IV» Григорий Горин

16, 19 сентября – «Зануда Френсис Вебер

15, 16, 18, 19, 20 сентября – «Золотой цыплёнок» В. Орлов.

Билеты в кассе и на сайте театра.

Неделю назад актеры курского драмтеатра вернулись из Владикавказа. В рамках обменных гастролей они показали спектакли «Дикарь», «Номер 13», «Ктубу» и «Кот Леопольд».

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