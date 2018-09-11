Курские спасатели соревнуются в многоборье

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-11T16:55:17+03:00

Соревнования включают в себя четыре этапа Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В Курске стартовали XVIII Областные соревнований по многоборью спасателей. В них принимают участие аварийно-спасательные и пожарно-спасательные формирования региона. На протяжении четырех дней спасатели будут демонстрировать свои навыки и умения в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Соревнования включают в себя четыре этапа: техногенный, природный, трехкилометровый кросс, а также комплексное силовое упражнение.

— В состязаниях принимают участие самые достойные, самые сильные спасатели, обладающие большим опытом работы в проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, - рассказал начальник ГУ МЧС по Курской области Иван Лунев.

Сегодня спасатели сдавали теоретическую часть. В ближайшие дни за первый кубок будут бороться четыре аварийно-спасательных формирования, четыре пожарно-спасательных подразделения, а также курсанты Курского автотехнического колледжа. В составе каждой команды – шесть человек.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 13 сентября на базе Аварийно-спасательной службы Курской области.