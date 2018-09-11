Курянам расскажут все о деньгах

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-11T15:22:48+03:00

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Хотите увидеть, как пересчитывают и сортируют деньги, узнать, чем платежная банкнота отличается от неплатежной, как работают инкассаторы, как изменяются деньги и что нужно делать, чтобы научиться управлять своими доходами? Хотите попасть в одно из самых красивых зданий Курска? Приходите на День открытых дверей Банка России!

В этом году он будет проходить 22 сентября. С 10-00 гостей ждут по адресам Отделения Курск Банка России: ул. Ленина, 83 и ул. М. Горького, 31/8. Вы сможете поучаствовать в интересных экскурсиях, увидеть презентации волонтерских проектов по финансовой грамотности, поучаствовать в конкурсах и викторинах, подержать мешок с настоящими миллионами, получить на память сувениры и веселое фото.

В областной библиотеке им Н.Н. Асеева будет работать выставка «Инфляция. Революция. Госбанк», а с 12-00 известный нумизмат начнет рассказывать гостям о деньгах начала ХХ века. Вход свободный.

Для посещения зданий Отделения Курск Банка России нужно предварительно записаться по телефону: (4712) 36-11-49. Экскурсантам необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ. Дети до 14 лет могут посетить экскурсии только в сопровождении взрослого с российским паспортом.