В Курске выставили чудеса из Федоскино

СЕГОДНЯ 15:19 2018-09-11T15:19:14+03:00

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В Курском областном краеведческом музее открылась новая выставка – «Федоскинское чудо». В экспозиции представлено более ста предметов: ларцы, шкатулки, коробочки, панно, карандашницы, – работы преподавателей и студентов Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (Московская область).

На выставке можно узнать об истории появления и развития в России неповторимого искусства создания лаковой миниатюры.

Русские художественные лаки – уникальное явление, аналогов которому нет до сих пор. Тонкое сочетание поэтических русских сюжетов с формой – шкатулкой и утилитарностью изделия дает в совокупности нечто неповторимое, наполненное художественным и практическим смыслами. Годом рождения лаковой миниатюры в России считается 1795 г, когда Петр Иванович Коробов основал первую мануфактуру по изготовлению папье-маше в селе Данилково. Петр Коробов шел в ногу со временем и хорошо знал современную ему моду. Мода на нюханье табака, занесенная из Европы, обязывала каждого человека иметь при себе табакерку. В то время их изготавливали из дорогих материалов – золота, серебра, слоновой кости. Коробов нашел дешевый и эффективный способ, – он начал производство круглых табакерок из папье-маше с наклеенными гравюрами или живописными сюжетами. Такое изделие было не столь дорого как золотой или костяной предмет, и между тем выглядело очень презентабельно. Такой ход быстро нашел спрос и дело разрасталось.

Особенность федоскиноской живописи - гармоничное сочетание двух способов, когда плотное письмо граничит и плавно перетекает в сквозное. Также в миниатюрной федоскинской живописи используются многие декоративные приемы. Например, сусальное золото наклеивается на живопись и используется в качестве подкладки под лессировочные краски, чтобы создать особый эффект свечения, с этой же целью используется перламутр, который дает неповторимый радужный перелив и мерцание.

Выставка работает до 6 ноября ежедневно, кроме пятницы с 10-30 до 17-30, последний четверг месяца – санитарный день.

Стоимость билетов: дошкольники – 20 руб., школьники, студенты – 30 руб., взрослые – 50 руб., дети до 3 лет – бесплатно.