В Курской области завершился купальный сезон
Официальные пляжи перестали работать
С 11 сентября купаться на водоемах запрещаетсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области в начале сентября установилась жаркая и сухая погода. Температура воздуха значительно превышала климатическую норму. Куряне продолжали массово посещать пляжи.
Чтобы обезопасить отдыхающих на водных объектах, был продлен купальный сезон. С 11 официальные пляжи перестали работать, купальный сезон официально закрылся.
За этот сезон на водоемах Курской области утонули 38 человек. Более 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Удалось спасти шесть человек, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.