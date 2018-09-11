В Курской области завершился купальный сезон

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-11T15:04:36+03:00

С 11 сентября купаться на водоемах запрещается Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В Курской области в начале сентября установилась жаркая и сухая погода. Температура воздуха значительно превышала климатическую норму. Куряне продолжали массово посещать пляжи.

Чтобы обезопасить отдыхающих на водных объектах, был продлен купальный сезон. С 11 официальные пляжи перестали работать, купальный сезон официально закрылся.

За этот сезон на водоемах Курской области утонули 38 человек. Более 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Удалось спасти шесть человек, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.