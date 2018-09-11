Курянин украл камеру видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-11T14:29:08+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции задержали подозреваемого в краже камеры видеонаблюдения, сообщили в УМВД по Курской области.

Камера висела на фасаде дома по проспекту Дериглазова. Мужчине было неприятно, что он мог попасть в зону ее видимости. Подозреваемый снял камеру, а затем решил ее продать. Однако не учел, что в момент преступления камера работала.

Видеозапись с уликами передали в полицию. Через некоторые время сотрудники патрульно-постовой службы задержали молодого парня, похожего под описание. 21-летнего курянина доставили в отдел, где он во всем сознался.

Парень уже был ранее судим. Камеру он не успел продать, ее изъяли. За кражу молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.