В Курской области за сбыт и хранение наркотиков задержали 15 подростков

СЕГОДНЯ 14:02 2018-09-11T14:02:28+03:00

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В 2018 году сотрудники курской полиции по подозрению в сбыте и хранении наркотических средств задержали 15 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. За эти преступления несовершеннолетним могут грозить реальные сроки, о чем ни сами подростки, ни их родители не догадываются.

Сейчас в регионе проходит второй этап профилактической операции «Дети России – 2018». Сотрудники полиции усилили работу с несовершеннолетними. Одно из мероприятий наркополицейские провели школе № 9 города Курска. Они рассказали подросткам о том, что им грозит за хранение и распространение наркотиков, показали документальный фильм о судьбе осужденных.