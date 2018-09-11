В Курской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2018»

СЕГОДНЯ 12:59 2018-09-11T13:00:01+03:00

Выбрать лучшего участкового можно на сайте Фото: УМВД России по Курской области.

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В Курской области дан старт конкурсу на звание «Народный участковый – 2018». В голосовании на сайте УМВД России по Курской области примут участие 57 сотрудников районных и городских подразделений полиции.

Конкурс проводится в три этапа. Первый продлится с 11 по 20 сентября. Он определит победителей на районном уровне. Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, продолжат участие в областном этапе конкурса, по итогам которого станет известно имя лучшего участкового региона. Он представит Курскую область в финальном – Всероссийском этапе конкурса.

Познакомиться с анкетами участников и проголосовать за одного из них можно здесь.