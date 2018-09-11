Курского налоговика осудили за взятку

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-11T13:37:36+03:00

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Бывшего старшего государственного налогового инспектора отдела ИФНС России № 5 по Курской области признали виновным в получении взятки и служебном подлоге. Чиновник вносил ложные сведения в протоколы в отношении индивидуальных предпринимателей. 17 человек были вынуждены оплатить штраф, так как налоговый инспектор грозил им проблемами.

Кроме того, днем 6 сентября 2016 года в магазине, расположенном на улице Железнодорожной поселка Золотухино, налоговик получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки 11 тысяч рублей. Хозяйка торговой точки передала деньги за отсутствие в магазине кассового аппарата и за дальнейшее покровительство.

Суд назначил бывшему налоговому инспектору наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 110 тысяч рублей. Мужчину также лишили права занимать должности в налоговых органах в течение трех лет.