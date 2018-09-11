В Курске на закрытом кладбище хоронили людей
Территорию превратили в свалку
На территории были обнаружены новые могилыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Прокуратура города Курска установила, что на кладбище, расположенном районе ул. Светлая – пр. Светлый, отсутствует дренажная система для отвода и сбора поверхностных вод, не оборудована площадка для мусоросборников с подъездом к ней, нет урн.
На территории кладбище складируются отходы. С 1996 года захоронения на этом кладбище запрещены. Несмотря на запрет, на территории были обнаружены новые могилы.
Прокурор города Курска направил в суд заявление, в котором обязал в срок до 01 июля 2019 года устранить выявленные нарушения. Требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.