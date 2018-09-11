Под Курском горели склады и котельная

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-11T10:17:41+03:00

Склады и котельная сгорели почти полностью Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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11 сентября в 03:20 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании складов в деревне 1-я Моква Курского района. На место ЧП выехали шесть пожарных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 03:50, ликвидировали – в 04:12. В результате пожара склады и котельная сгорели почти полностью. При пожаре никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 36 человек и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается.