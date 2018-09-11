Курянка прикинулась инвалидом ради получения пенсии

СЕГОДНЯ 09:44 2018-09-11T09:44:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Беловского района обратилась в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлением о назначении ей ежемесячной денежной выплаты как инвалиду первой группы и страховой пенсии по инвалидности. Все необходимые документы она предоставила.

Работники Пенсионного фонда стали изучать документы и выяснили, что выписка из акта освидетельствования является поддельной. Женщина не являлась инвалидом, а справку купила на одном из интернет-сайтов.

В отношении курянки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 159.2 — «Покушение на мошенничество при получении социальных выплат».