Курские полицейские задержали автовора

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-10T17:00:19+03:00

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Сотрудники Рыльской полиции установили подозреваемого в кражах из автомобилей. Мужчина на протяжении нескольких месяцев обворовывал отечественные машины, не оборудованные сигнализацией. Он разбивал стекла, проникал в салоны и забирал все ценное – автомобильную технику, мобильники и кошельки с деньгами.

Краденое злоумышленник продавал не сразу, а через некоторое время. При попытке сбыть очередную магнитолу он был задержан. Оперативники на протяжении длительного времени собирали доказательства преступной деятельности подозреваемого.

Часть похищенной техники изъяли – ее он прятал у себя в гараже. После следственных действий имущество возвратят владельцам. Молодой человек уже был судим за аналогичные преступления. По факту хищений возбуждены уголовные дела. Выясняются дополнительные эпизоды краж, сообщили в УМВД по Курской области.