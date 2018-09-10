13 августа в Железнодорожном округе Курска отключат воду

СЕГОДНЯ 16:39 2018-09-10T16:39:41+03:00

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13 сентября, в четверг с 8.00 до 21.00 будет прекращена подача холодной воды в привокзальный и завокзальный районы Железнодорожного округа, ул. 2-я Новоселовка с прилегающими, ул. Малых, Полевая, Прогонная и Кожевенные с прилегающими.

Воду отключат в связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ. Сделайте необходимый запас воды!

Справки по телефону 70-06-14