13 августа в Железнодорожном округе Курска отключат воду
«Курскводоканал» проведет ремонтные работы
Сделайте необходимый запас воды!Фото: из архива "КП"
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13 сентября, в четверг с 8.00 до 21.00 будет прекращена подача холодной воды в привокзальный и завокзальный районы Железнодорожного округа, ул. 2-я Новоселовка с прилегающими, ул. Малых, Полевая, Прогонная и Кожевенные с прилегающими.
Воду отключат в связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ. Сделайте необходимый запас воды!
Справки по телефону 70-06-14