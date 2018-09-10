В Курске отметят День отца

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-10T15:42:12+03:00

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12 сентября на территории Курской области четвертый год подряд будет официально отмечаться День отца. С первых числе сентября в областном центре проходят мероприятия, приуроченные к празднику. Продолжатся они и на этой неделе.

11-13 сентября управление ЗАГС Центрального округа проведет акцию «Отец – это звучит гордо!». 11 сентября в 13:00 в Доме детского творчества Железнодорожного округа состоится окружной конкурс стихов «Папин день».

12 сентября в 10:00 в Администрации города Курска состоится торжественное собрание «Отцы и дети. Десятилетие детства». Лучшим папам вручат медали «Во славу отцовства».

12 сентября в 12:00 в Детском парке на площади Перекальского пройдет спортивный праздник «Мой суперпапа». В 12:30 Централизованная система библиотек города Курска проведет программу «Стань героем для своих детей».

12 сентября в 16:00 в ГКЦ «Лира» состоится праздник «Вместе с папой мы спортсмены». В 17.00 Парк героев Гражданской войны приглашает на вечер отдыха «О папе поэтической строкой». В это же время в сквере на площади Рокоссовского состоится праздничная программа.

12 сентября в 17:30 во Дворце детского творчества на улице Сумской начнется творческий вечер «Отцы и дети». В 18:00 на открытой площадке ЦД «Родина» состоится программа «Ай, да папы!». В это время в Парке героев Гражданской войны пройдет концерт духового оркестра. А в Доме детского творчества Железнодорожного округа - семейная эстафета «Папа может!».

13 сентября в 15.00 в школе № 35 состоится окружная программа «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой!». 14 сентября в 17:00 в Администрации Центрального округа пройдет конкурсно-развлекательная программа «Папы разные нужны, папы разные важны!».