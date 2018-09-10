2018-09-10T14:52:46+03:00
Происшествия

Курские полицейские вернули в храм ценную икону

Подозреваемый в краже задержан
Яна ШЕЛЕСТ
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Кража иконы.УМВД

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Около восьми часов утра в отдел полиции по Суджанскому району поступило сообщение о том, что из Троицкого храма похитили икону «Вознесение Господне» начала XIX века, сообщили в УМВД по Курской области.

На место происшествия выехала группа немедленного реагирования. Полицейские предположили, что к совершению преступления может быть причастен 48-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Через некоторое время участковый задержал подозреваемого на территории городского рынка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под стражей. Икону, представляющую собой культурно-историческую ценность, вернули в храм.

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