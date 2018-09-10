2018-09-10T14:15:23+03:00
Происшествия

В Курске пьяный водитель мопеда попал под два автомобиля

ДТП произошло на улице Энгельса
Яна ШЕЛЕСТ
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Водителя мопеда с ранениями доставили в больницуВодителя мопеда с ранениями доставили в больницуФото: из архива "КП"
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9 сентября примерно в 11:45 пьяный 41-летний водитель мопеда «Омакс» ехал по улице Энгельса со стороны улицы Сумской в направлении ПЛК.

Около дома № 171 он столкнулся с автомобилем «Ауди А6», который двигался впереди в попутном направлении. От удара мопед отбросило на автомобиль «Мицубиси», который также двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водителя мопеда с ранениями доставили в медучреждение, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

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