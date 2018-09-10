В Курской области задержали 41 пьяного водителя

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-10T13:22:07+03:00

Шесть человек отказались от прохождения медосвидетельствования

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В прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейды, направленные на выявление пьяных водителей на дорогах области. С 7 по 9 сентября в регионе был задержан 41 водитель, находящийся в состоянии опьянения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Шесть водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, девять – задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона -102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.