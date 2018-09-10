2018-09-10T11:44:16+03:00
Общество

В Курской области подводят итоги выборов

Завершились 36 избирательных кампаний
Яна ШЕЛЕСТ
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Активность избирателей в среднем по области составила 40%Активность избирателей в среднем по области составила 40%Фото: из архива "КП"
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9 сентября в Курской области состоялись выборы в органы местного самоуправления. Кампания прошла организованно, без нарушений. Активность избирателей в среднем по области составила 40%, сообщили в Курском избиркоме.

По итогам единого дня голосования избраны главы Кореневского, Октябрьского, Пристенского районов, глава города Суджи, а также 387 депутатов представительных органов муниципальных образований.

Главой Кореневского района Курской области избрана Марина Вячеславна Дегтярева, глава муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (61,48% голосов избирателей в поддержку кандидата).

Главой Октябрьского района Курской области избран Олег Анатольевич Быковский, глава муниципального образования «Черницынский сельсовет» Октябрьского района Курской области, кандидат в порядке самовыдвижения (53,85 % голосов избирателей в поддержку кандидата).

Главой Пристенского района Курской области избран Виктор Владимирович Петров, действующий глава района, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (80,77% голосов избирателей в поддержку кандидата).

Главой города Суджа Суджанского района Курской области избран Владимир Ильич Дьяченко, начальник энергоучастка города Суджа АО «Курские электрические сети», депутат Собрания депутатов города Суджа шестого созыва на непостоянной основе, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (44,66 % голосов избирателей в поддержку кандидата).

Сформированы составы депутатов Представительных Собраний 16 муниципальных районов ‒ Глушковского, Железногорского, Золотухинского, Кореневского, Курчатовского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Тимского, Фатежского, Черемисиновского и Щигровского. Кроме того, избраны депутаты представительных органов отдельных городских и сельских поселений.

Из 387 депутатских мандатов 333 получили кандидаты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 16 – кандидаты КПРФ; 3 – кандидаты ЛДПР; 3 – кандидаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 32 – кандидаты в порядке самовыдвижения.

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