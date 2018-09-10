2018-09-10T10:42:16+03:00
Происшествия

В Курске на Кировском мосту перевернулась «Хонда»

Женщина-водитель погибла на месте
Яна ШЕЛЕСТ
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Удар был такой силы, что его услышали во всех близлежащих домахУдар был такой силы, что его услышали во всех близлежащих домахФото: соцсети
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7 сентября примерно в 22:30 43-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Джаз» ехала по Кировскому мосту в сторону железнодорожного вокзала. На повороте напротив дома № 8 по улице Островского машину занесло, автомобиль ударился о бордюр, вылетел на трамвайные пути и врезался в столб.

Удар был такой силы, что его услышали во всех близлежащих домах. На помощь бросились водители проезжавших мимо машин и жители. Машина получила ужасные повреждения. Женщина-водитель погибла на месте.

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