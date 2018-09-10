Курские школьники примут участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Принимаются заявки от школьных команд
Заявки для участия принимаются до 24 сентябряФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 сентября в 10:00 на базе пожарно-спасательной части № 16 города Курска пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школьников Курской области, сообщает ГУ МЧС по Курской области.
В программе соревнований: штурмование учебной башни, пожарная эстафета. Для участия приглашаются команды школ Курска, Железногорска и Курчатова.
Для всех участников будет работать полевая кухня. Заявки для участия принимаются до 24 сентября 2018 г. по e-mail: orgmass@vdpo46.ru