Явка на выборы в органы местного самоуправления Курской области 2018: за два часа пришло 5%

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-09T13:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Курской области проходят выборы в органы местного самоуправления. По информации избирательных комиссий региона, по состоянию на 10.00 часов проголосовало около 5% от общего числа избирателей.

Облизбирком напоминает, что участки открыты до 20.00 часов. При себе избирателю необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ. Также пресс-служба Избирательной комиссии Курской области сообщает, что выборы проходят под контролем общественности. Сейчас на избирательных участках присутствует свыше 700 наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов, представителей средств массовой информации. На выходе из избирательных участков социологи проводят опросы избирателей (exit poll).