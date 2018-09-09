2018-09-09T13:56:11+03:00
Общество

Явка на выборы в органы местного самоуправления Курской области 2018: за два часа пришло 5%

Такие данные обнародовал Облизбирком по состоянию на 10 часов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сегодня в Курской области проходят выборы в органы местного самоуправления. По информации избирательных комиссий региона, по состоянию на 10.00 часов проголосовало около 5% от общего числа избирателей.

Облизбирком напоминает, что участки открыты до 20.00 часов. При себе избирателю необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ. Также пресс-служба Избирательной комиссии Курской области сообщает, что выборы проходят под контролем общественности. Сейчас на избирательных участках присутствует свыше 700 наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов, представителей средств массовой информации. На выходе из избирательных участков социологи проводят опросы избирателей (exit poll).

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