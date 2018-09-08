2018-09-08T16:41:55+03:00
Звезды

Курян приглашают принять участие в кастинге проекта "Во весь голос"

Победитель представит Россию на Международном музыкальном телевизионном конкурсе
Светлана ВОЛКОВА
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К участию приглашают молодежь от 13 до 17 летК участию приглашают молодежь от 13 до 17 летФото: Светлана ВОЛКОВА
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Стартовал национальный музыкальный телевизионный конкурс «Во весь голос». Этот межнациональный проект для молодых исполнителей ФАДН России реализует совместно с Благотворительным фондом «Дети помогают детям» при поддержке телеканала РУ.ТВ

- В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талантливой молодежи, которая поет не только на русском языке, но и своих родных языках. Важно не только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан. Язык музыки абсолютно универсален, поэтому уверен, что проект располагает очень мощной объединяющей идеей и потенциалом, - отмечает руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Отборочный тур конкурса стартовал в каждом регионе России. В нем могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 17 лет. Заявки принимаются до 25 октября. Чтобы стать участником, необходимо оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своего выступления.

Затем жюри - десять известных музыкантов, продюсеров, деятелей отечественного шоу-бизнеса - выберут финалистов. Накануне Дня народного единства они приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству. Финал телевизионного конкурса состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит нашу страну на Международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 2019 года.

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