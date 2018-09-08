В Курске установят "Скамейку трезвости"

СЕГОДНЯ 16:08 2018-09-08T16:08:08+03:00

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Акция, приуроченная к Всероссийскому Дню трезвости, пройдет 11 сентября с 14.00 до 16.00 на Театральной площади Курска. Здесь будет размещен мобильный центр здоровья, организована работа специалистов областной клинической наркологической больницы, анкетирование населения и информирование о способах профилактики пагубного употребления алкоголя. Гости акции смогут принять участие в разнообразных конкурсах и викторинах, сделать фото на «Скамейке трезвости».

Кроме того, в Курской области с 11 по 20 сентября пройдет декадник к Всероссийскому дню трезвости. В эти дни в учреждениях здравоохранения, образования, молодежных организациях пройдут конференции, круглые столы, встречи с населением, очные консультации и вэбинары, уличные массовые мероприятия, флешмобы. Курянам напомнят о вреде и необратимом действии спиртных напитков на организм человека.

Всероссийский день трезвости проходит ежегодно 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.

Начало этой традиции положено еще в прошлом веке. Так, в марте 1914 года Святейший Правительствующий Синод принял решение ежегодно проводить Всероссийский праздник трезвости в день Усекновения главы Иоанна Предтечи - 11 сентября (по новому стилю), чтобы показать преимущества трезвого образа жизни и объединить общество в противостоянии зависимостям.