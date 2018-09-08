2018-09-08T15:16:55+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулась иномарка

Есть пострадавшие
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло утром 8 сентябряДТП произошло утром 8 сентябряФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 10:40 8 сентября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Жигаево Конышевского района.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ №30 Конышевского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что водитель легкового автомобиля «Peugeot» не справился с управлением и перевернулся в кювет. В ДТП есть пострадавшие. Подробности ДТП уточняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

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