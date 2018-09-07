2018-09-07T16:59:10+03:00
Общество

В Курске пройдут осенние ярмарки

Традиционные ярмарки «Осень-2018» пройдут 29 сентября и 20 октября
Яна ШЕЛЕСТ
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На ярмарках куряне смогут запастись фруктами и овощамиНа ярмарках куряне смогут запастись фруктами и овощамиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Традиционные ярмарки «Осень-2018» пройдут 29 сентября и 20 октября по следующим адресам: ул. Станционная, ул. Комарова (ТЦ «Васильевский), пл. им. Рокоссовского, ул. Менделеева (пл. у кинотеатра «Родина»), ул. Литовская (территория сельскохозяйственного кооперативного рынка ССПК «Виктория», ул. Бойцов 9-й дивизии (территория сельскохозяйственного кооператива ССПК «Виктория»).

На ярмарках куряне смогут купить картофель, овощи, мед, зерно, мясо и многое другое, привезут из всех районов Курской области. Вся без исключения продукция проходит строгий ветеринарный и санитарный контроль.

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