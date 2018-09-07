В Курске пройдут «Папа-старты»

СЕГОДНЯ 16:37 2018-09-07T16:37:17+03:00

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9 сентября, в воскресенье на Красной площади Курска пройдут V городские соревнования семейных экипажей «Папа-старты». Соревноваться будут команды из двух взрослых и от одного до трех детей в возрасте от 5 до 15 лет с группой поддержки в составе не более 15 человек.

Задача семейных экипажей - перемещаться на автомобилях по заданному маршруту, выполняя задания на контрольных точках соревнований. Победителем станет семейная команда, которая не только выполнила все задания, но и прошла этапы с минимальным количеством штрафов и затраченного времени, показав на каждом этапе наилучший результат.

Открытие соревнований и старт семейных экипажей состоится в 12.00 на Красной площади. После соревнований пройдут: «Парад колясок», конкурс автомоделей «Семейный автомобиль», показательные выступления воспитанников школы роллеров Hard roll, команды уличного фитнеса, детская анимация, концертная программа, а также конкурсы для болельщиков с розыгрышем призов. На площади будут работать тематическая фотозона, мини-«скейтпарк», выставка автомобилей Nissan и пр.