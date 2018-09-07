2018-09-07T16:32:08+03:00
Политика

В Курской области стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2018»

11 сентября начнется онлайн-голосование
Светлана ВОЛКОВА
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Конкурс определит лучшего анискинаКонкурс определит лучшего анискинаФото: Из архива КП.
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Конкурс на звание «Народного участкового» стал традиционным и проходит каждую осень. В нем лучшего сотрудника выбирают сами куряне. Конкурс будет проходить в три этапа: на районном, областном и Всероссийском уровнях.

Сейчас идет подготовка к старту первого этапа. В отделах полиции области будут созданы конкурсные комиссии из числа руководителей подразделений по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, других структурных подразделений, представители советов ветеранов органов внутренних дел, Общественных советов. Они проанализируют работу участковых уполномоченных на местах и отберут самых достойных.

11 сентября начнется онлайн-голосование на официальном сайте УМВД России по Курской области. К этому времени на Интернет-ресурсе уже будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции – участниках первого этапа конкурса. Населению будет предоставлена возможность выбрать победителя первого этапа конкурса каждого территориального отдела МВД России на районном уровне. Голосование продлится до 20 сентября.

По итогам этого этапа конкурса пройдут заседания комиссий, на которых будут утверждены итоги голосования и определится победитель. Стоит отметить, что в случае равенства голосов, набранных в ходе проведения онлайн-голосования населения, победитель определяется простым числом голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Информация о победителях первого этапа появится на сайте до 7 октября. Непосредственно 7 октября начнется онлайн-голосование, которое продлится 10 дней и определит народного участкового на областном уровне.

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