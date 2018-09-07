В Курской области проверили безопасность избирательных участков
9 сентября в нескольких районах Курской области прйодут выборы. Все избирательные участки и территории, прилегающие к объектам проведения выборов, обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак, рассказали в УМВД.
Накануне дня голосования сотрудники полиции будут нести службу по охране бюллетеней.
В день проведения выборов на всех избирательных участках также будут работать полицейские.
Для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности будет задействован личный состав курской полиции, а также других правоохранительных органов.
Полиция просит курян в день выборов оставлять автомобили на специально установленных стоянках и не загораживать проход к избирательным участкам.