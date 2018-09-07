2018-09-07T16:26:40+03:00
Общество

В Курской области проверили безопасность избирательных участков

В день выборов 9 сентября здесь будет дежурить полиция
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Выборы пройдут 9 сентябряВыборы пройдут 9 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

9 сентября в нескольких районах Курской области прйодут выборы. Все избирательные участки и территории, прилегающие к объектам проведения выборов, обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак, рассказали в УМВД.

Накануне дня голосования сотрудники полиции будут нести службу по охране бюллетеней.

В день проведения выборов на всех избирательных участках также будут работать полицейские.

Для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности будет задействован личный состав курской полиции, а также других правоохранительных органов.

Полиция просит курян в день выборов оставлять автомобили на специально установленных стоянках и не загораживать проход к избирательным участкам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске пройдут осенние ярмарки
В Курске пройдут «Папа-старты»
В Курской области стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2018»
В Курске стартует новый сезон проекта "Кино в театре"
В Курске проходит книжная ярмарка
С начала пожароопасного периода на курян составили больше 200 материалов
Курянин пытался украсть полтонны металла
Курянина отправили за решетку за сбыт наркотиков
В Курске продавали просроченный алкоголь
В Курской области пройдут антиалкогольные рейды
Курянин из ревности ударил ножом знакомого
В Курске перевернулся «БМВ»
Под Курском мать ребенка-инвалида через суд добилась жилья
Сбербанк создал новый портал для студентов и выпускников
Под Курском обнаружили артснаряд
Компания «Умалат» - победитель среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области
Ветераны труда без льгот не останутся
Курская Кадастровая палата проводит выездное обслуживание ветеранов
В Курской области завершается подготовка к зиме
В Курске открылась выставка лаковой миниатюрной живописи
Руководство курского СК проведет прием граждан