В Курской области проверили безопасность избирательных участков

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-07T16:26:40+03:00

В день выборов 9 сентября здесь будет дежурить полиция

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9 сентября в нескольких районах Курской области прйодут выборы. Все избирательные участки и территории, прилегающие к объектам проведения выборов, обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак, рассказали в УМВД.

Накануне дня голосования сотрудники полиции будут нести службу по охране бюллетеней.

В день проведения выборов на всех избирательных участках также будут работать полицейские.

Для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности будет задействован личный состав курской полиции, а также других правоохранительных органов.

Полиция просит курян в день выборов оставлять автомобили на специально установленных стоянках и не загораживать проход к избирательным участкам.