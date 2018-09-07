В Курске проходит книжная ярмарка

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-07T15:41:05+03:00

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Москве на днях стартовала 31-я международная книжная выставка-ярмарка. Не отстает от столицы и Курск: сегодня на Театральной площади областного центра в четвертый раз проходит открытая книжная выставка-ярмарка «Курск читающий-2018».

В этом году она посвящена очень значимому для всех нас событию – 75-летию победы в Курской битве.

Книжная ярмарка - уникальная возможность для курян и гостей города получить информацию о ведущих книжных издательствах, ассортименте полиграфических и книготорговых организаций города и области.

Участники ярмарки - издательства, книготорговые компании, высшие учебные заведения, музеи, галереи и библиотеки - представят современную и классическую художественную литературу, научно-популярные и документально-публицистические издания, учебники и книги для детей.

Для посетителей выставки «Курск читающий-2018» подготовлены книжные презентации, творческие встречи с писателями и поэтами, автограф-сессии, интерактивные литературные викторины, познавательно-игровые программы, веселые конкурсы с вручением призов и сувениров от организаторов и участников выставки-ярмарки.