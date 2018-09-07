2018-09-07T14:00:03+03:00
Происшествия

Курянина отправили за решетку за сбыт наркотиков

ЧП произошло в поселке Пристень
Ольга ДАНИЛОВА
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Суд дал парню год и 8 месяцев колонииСуд дал парню год и 8 месяцев колонииФото: Из архива КП.
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Пристенский районный суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя.

Как установлено в суде, 6 июня мужчина в лесополосе урочища «Осиновое» изготовил наркотик, который поместил в два медицинских шприца. Один из этих шприцов он оставил себе, а второй предложил знакомому, который также употреблял наркотики. Передать наркотик средство планировалось при встрече у одного из магазинов в поселке Пристень.

Однако о намерениях молодых людей стало известно сотрудникам полиции, парней задержали, а шприцы изъяли.

По заключению экспертизы жидкость, находящаяся в шприцах - ацетилированный опий, который является наркотическим средством.

Суд дал жителю Пристенского района 1 год и 8 месяцев исправительной колонии строгого режима.

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