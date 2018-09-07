В Курске продавали просроченный алкоголь

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-07T13:41:26+03:00

Прокуратура решила, что просроченный товар был угрозой для здоровья людей Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Железнодорожного округа Курска провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции.

В ходе проверки в двух магазинах в продаже оказались алкогольные напитки с истекшим сроком годности от двух недель до трех месяцев. Это, по мнению прокуратуры, создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Прокурор округа завел против продавцов магазинов дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Сейчас они направлены для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Курской области.

В адрес директоров магазинов прокурор внес представления, в которых потребовал устранить выявленные нарушения и привлечь допустивших их лиц к дисциплинарной ответственности.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.