2018-09-07T12:02:45+03:00
Происшествия

В Курске перевернулся «БМВ»

Машину буквально разорвало на части
Яна ШЕЛЕСТ
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В ДТП ранения получила девушка-пассажирВ ДТП ранения получила девушка-пассажирФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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6 сентября примерно в 23:50 27-летний водитель автомобиля «БМВ» ехал по улице 50 лет Октября со стороны Пучковки в направлении автодороги М2 «Крым». Напротив дома № 116а он не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Машину буквально разорвало на части.

На место ДТП приехали пожарные-спасатели СПСЧ № 1 города Курска, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Ранения получила 25-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сиденье. С ушибами ее доставили в городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Скорее всего, водитель поздно заметил лежащее на дороге ограждение, решил объехать его на скорости и перевернулся на крышу. Парень был трезв.

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