Под Курском мать ребенка-инвалида через суд добилась жилья

СЕГОДНЯ 11:32 2018-09-07T11:32:12+03:00

Поначалу местные власти отказали ей в праве на жилплощадь

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В Курчатовскую межрайонную прокуратуру обратилась курянка с заявлением о нарушении жилищных прав ее ребенка-инвалида.

Женщина живает в Курчатове Курской области на площади 12,5 квадратных метров вместе с 4-летним сыном. Мальчик страдает тяжелым психическим заболеванием и является инвалидом. Семья признана малоимущей.

В 2017 году постановлением администрации Курчатова мать ребенка-инвалида поставили на очередь на жилье по договору социального найма. Но с 1 января 2018 года заболевание, которым страдает мальчик, исключили из списка болезней, при которых невозможно совместное проживание в одной квартире. Это стало основанием для отказа в предоставлении семье жилья вне очереди.

Как показала проверка, право на внеочередное обеспечение жильем возникло у женщины до изменения закона. А внеочередной характер обеспечения жилым помещением предполагает немедленную реализацию этого права после его возникновения, прокомментировали в прокуратуре.

Курчатовский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором поставил вопрос о предоставлении матери, имеющей ребенка-инвалида, во внеочередном порядке жилья с учетом права на дополнительную жилую площадь.

Требования суд полностью удовлетворил.

Женщине и ее сыну предоставили двухкомнатную квартиру в Курчатове Курской области.