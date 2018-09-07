Сбербанк создал новый портал для студентов и выпускников

СЕГОДНЯ 10:39 2018-09-07T10:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На новом портале sbergraduate объединены все HR-продукты банка для молодежной аудитории, среди которых: стажировки в ИТ и инвестиционном банкинге, именные стипендии, обучающее путешествие.

Кроме того, на портале собраны вакансии для молодых специалистов, все вузовские мероприятия, в которых участвует банк, статьи о том, как построить карьеру или пройти собеседование, а также информация о структуре Сбербанка, изложенная простым и понятным языком.

Важная составляющая нового портала — истории успеха молодых сотрудников банка, которые рассказывают о себе и своей карьере.

Cтуденты, аспиранты и выпускники вузов благодаря этому найдут возможности для начала карьеры в Сбербанке и будут понимать ожидания работодателя.

- Мы строим масштабную экосистему вокруг и для студента, которая дает все возможности для саморазвития и построения карьеры внутри Сбербанка, - рассказывает управляющий директор департамента HR-компетенций ПАО Сбербанк Ксения Мартынова. - Мы даем понять, что в Сбербанке работает много успешных и молодых сотрудников, и именно ты можешь стать одним из них.

реклама