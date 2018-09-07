Под Курском обнаружили артснаряд
Боеприпас времен войны нашли в Фатежском районе
Снаряды вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
6 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в деревне Русановка Фатежского района нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. На место ЧП выехали выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 45 мм.
4 сентября в Поныровском районе были обнаружены две мины. Все снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.