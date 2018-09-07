Под Курском обнаружили артснаряд

СЕГОДНЯ 09:53 2018-09-07T09:54:19+03:00

Снаряды вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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6 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в деревне Русановка Фатежского района нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. На место ЧП выехали выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 45 мм.

4 сентября в Поныровском районе были обнаружены две мины. Все снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.