2018-09-07T08:20:05+03:00
Общество

Компания «Умалат» - победитель среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области

В конце августа компания «Умалат» заняла первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области» в рамках мероприятия «Свенская ярмарка - 2018»
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В этом году «Свенская ярмарка» собрала более двух тысяч участников и 120 тысяч гостей из Брянской, Орловской, Курской, Костромской, Липецкой, Московской, Калужской, Смоленской и др. областей. В завершении мероприятия на главной сцене проходило награждение победителей. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Миронова и президент торгово-промышленной палаты Антонина Катянина вручили исполнительному директору компании «Умалат» Максиму Аникееву диплом и памятный подарок за первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области».

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