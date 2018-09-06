2018-09-06T16:44:35+03:00
Деловой Курск

Курская Кадастровая палата проводит выездное обслуживание ветеранов

Эта услуга бесплатна
Светлана ВОЛКОВА
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Услуга предоставляется ветеранам Великой ОтечественнойУслуга предоставляется ветеранам Великой ОтечественнойФото: Светлана ВОЛКОВА
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Кадастровая палата по Курской области помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Это касается решения вопросов при получении государственных услуг Росреестра. Проводятся бесплатные выездные приемы документов и личные приемы для ветеранов вне очереди. Документом, подтверждающим право воспользоваться таким преимуществом, является удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

Прием вне графика руководством и должностными лицами Кадастровой палаты возможен по предварительной записи по телефону 8 (4712) 57-01-64.

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Курске, могут подать заявку на выездное обслуживание, обратившись в Кадастровую палату по телефону 8 (4712) 57-39-71 или по электронной почте dostavka@46.kadastr.ru. Представители Кадастровой палаты рассмотрят заявку в короткий срок и свяжутся с ветераном, чтобы согласовать дату и время визита. Необходимую для приема и выдачи документов оргтехнику специалисты привезут самостоятельно.

На выездном приеме специалисты примут или выдадут документы в сфере кадастрового учета недвижимого имущества; регистрации прав на недвижимое имущество; единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав; предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Услуга бесплатна при условии, если ветеран Великой Отечественной войны является правообладателем объекта недвижимости.

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