Курская Кадастровая палата проводит выездное обслуживание ветеранов
Кадастровая палата по Курской области помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Это касается решения вопросов при получении государственных услуг Росреестра. Проводятся бесплатные выездные приемы документов и личные приемы для ветеранов вне очереди. Документом, подтверждающим право воспользоваться таким преимуществом, является удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.
Прием вне графика руководством и должностными лицами Кадастровой палаты возможен по предварительной записи по телефону 8 (4712) 57-01-64.
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Курске, могут подать заявку на выездное обслуживание, обратившись в Кадастровую палату по телефону 8 (4712) 57-39-71 или по электронной почте dostavka@46.kadastr.ru. Представители Кадастровой палаты рассмотрят заявку в короткий срок и свяжутся с ветераном, чтобы согласовать дату и время визита. Необходимую для приема и выдачи документов оргтехнику специалисты привезут самостоятельно.
На выездном приеме специалисты примут или выдадут документы в сфере кадастрового учета недвижимого имущества; регистрации прав на недвижимое имущество; единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав; предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
Услуга бесплатна при условии, если ветеран Великой Отечественной войны является правообладателем объекта недвижимости.