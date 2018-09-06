В Курской области завершается подготовка к зиме

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-06T16:26:00+03:00

На подготовку к холодам потратили более миллиарда рублей Фото: из архива "КП"

Область будет полностью готова к холодам к концу сентября

Изменить размер текста: A A

Курская область практически готова к зиме. Во всех населенных пунктах отремонтированы водопроводные, тепловые и электросети. Заменены ветхие участки, подготовлены котельные к отопительному сезону, спилены аварийные деревья и пополнены запасы резервного топлива. Объектам социальной сферы уделили особое внимание, сообщили в областной администрации.

На подготовку к холодам потратили более миллиарда рублей. Средства пошли и на строительство восьми новых школьных котельных, областного клинического противотуберкулезного диспансера и Мантуровской ЦРБ. Все работы будут завершены к концу сентября.

По сообщению управляющего директора ПАО «Квадра» - «Курская генерация» Александра Воронина, к 25 сентября компания сможет подать отопление на объекты социальной сферы, а к 29 сентября – будет готова отапливать и жилые дома.