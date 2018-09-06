В Курске открылась выставка лаковой миниатюрной живописи

СЕГОДНЯ 15:54 2018-09-06T15:54:25+03:00

В экспозиции представлено более ста предметов

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29 августа в Курском областном краеведческом музее открылась новая выставка – «Федоскинское чудо». В экспозиции представлено более ста предметов: ларцы, шкатулки, коробочки, панно, карандашницы. Работы выполнены преподавателями и студентами Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (Московская область).

Посетители выставки не только смогут полюбоваться на уникальные предметы, но и узнают об истории появления и развития в России неповторимого искусства создания лаковой миниатюры.

Выставка будет работать до 6 ноября каждый день с 10-30 до 17-30, кроме пятницы. Последний четверг месяца – санитарный день.

Стоимость билетов для дошкольников – 20 руб., для школьников и студентов – 30 руб., для взрослых – 50 руб., дети до 3 лет – бесплатно.

Справки по тел.: +7 (4712) 70-21-28, 51-15-81.