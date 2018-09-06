2018-09-06T15:20:05+03:00
Общество

Руководство курского СК проведет прием граждан

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Светлана ВОЛКОВА
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Пожаловаться можно на незаконные действия правоохранителейПожаловаться можно на незаконные действия правоохранителейФото: Из архива КП.
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11 сентября с 15 часов руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Горшеченском межрайонном следственном отделе по адресу: поселок Горшечное, улица Первомайская, дом 48 «г».

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-33) 2-12-50.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения должностных лиц следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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