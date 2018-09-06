В Курске будут судить организаторов игровых салонов

СЕГОДНЯ 14:14 2018-09-06T14:14:08+03:00

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Cледственный комитет передал в суд уголовное дело против семи мужчин и женщин, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

По данным следствия с 2016 года по июнь 2017 года компания, чтобы заработать, решила организовать подпольный игровой салон. У каждого из участников группы была своя роль. Автоматы были установлены в трех нежилых помещениях Курска.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добаивли в СК СК региона.