2018-09-06T14:14:08+03:00
Происшествия

В Курске будут судить организаторов игровых салонов

Автоматы стояли в трех точках областного центра
Ольга ДАНИЛОВА
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Компания решила подзаработать, а закончила статьейКомпания решила подзаработать, а закончила статьейФото: Из архива КП.
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Cледственный комитет передал в суд уголовное дело против семи мужчин и женщин, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

По данным следствия с 2016 года по июнь 2017 года компания, чтобы заработать, решила организовать подпольный игровой салон. У каждого из участников группы была своя роль. Автоматы были установлены в трех нежилых помещениях Курска.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добаивли в СК СК региона.

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