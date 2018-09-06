2018-09-06T13:30:12+03:00
Происшествия

Под Курском глава незаконно получал "чернобыльские" выплаты

Суд оштрафовал его и лишил должности
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Деньги от государства глава получал незаконноДеньги от государства глава получал незаконноФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Суд вынес приговор по уголовному делу против бывшего главы одного из муниципальных образований Дмитриевского района. Чиновника признали виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат).

Занимая должность главы муниципального образования, он дал указание подчиненному зарегистрировать его по месту проживания в населенном пункте, который входит в зону с льготным социально-экономическим статусом. После этого мужчина обратился в территориальное Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о ежемесячной денежной выплате как лицу, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и постоянно проживающему в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

На основании решения Управления Пенсионного фона РФ по Дмитриевскому району такую выплату он стал получать ежемесячно. Но в 2016 году зарегистрировался в другом населенном пункте, который не входит в зону с льготным социально-экономическим статусом. Однако об изменении места регистрации в Управление Пенсионного фона чиновник не сообщил и продолжил получать выплату.

Суд оштрафовал бывшего главу на 120 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, отметили в прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске открылась выставка лаковой миниатюрной живописи
Руководство курского СК проведет прием граждан
В Курской области пройдет генеральная уборка
В Курске будут судить организаторов игровых салонов
У курянина мошенники выманили 200 тысяч рублей
В Курске продолжат отключать свет
Под Курском микроавтобус столкнулся с КамАЗом
В Воронеже состоялся Слет «Розничного блока» Центрально-Черноземного банка
В Железногорске сгорел эвакуатор
Курскую чиновницу оштрафовали за служебный подлог
6 сентября в Курске отключат холодную воду
В центре Курска нашли артснаряд
В Курске на проспекте Клыкова загорелась квартира
В Курске сбили троих пешеходов
За курение оштрафовали больше тысячи курян
В Курской области задержали дачного вора
В Курске пройдет книжная ярмарка
Курские школы через суд обязали установить систему оповещения о ЧС
Курское агропредприятие хранило опасные вещества рядом с домами
Курянин получил срок за сопротивление полиции
В Курской области разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении