Под Курском глава незаконно получал "чернобыльские" выплаты

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-06T13:30:12+03:00

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Суд вынес приговор по уголовному делу против бывшего главы одного из муниципальных образований Дмитриевского района. Чиновника признали виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат).

Занимая должность главы муниципального образования, он дал указание подчиненному зарегистрировать его по месту проживания в населенном пункте, который входит в зону с льготным социально-экономическим статусом. После этого мужчина обратился в территориальное Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о ежемесячной денежной выплате как лицу, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и постоянно проживающему в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

На основании решения Управления Пенсионного фона РФ по Дмитриевскому району такую выплату он стал получать ежемесячно. Но в 2016 году зарегистрировался в другом населенном пункте, который не входит в зону с льготным социально-экономическим статусом. Однако об изменении места регистрации в Управление Пенсионного фона чиновник не сообщил и продолжил получать выплату.

Суд оштрафовал бывшего главу на 120 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, отметили в прокуратуре.