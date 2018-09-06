2018-09-06T12:28:26+03:00
Общество

В Курске продолжат отключать свет

Отключения электроэнергии запланированы во всех трех округах
Яна ШЕЛЕСТ
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«Курские электросети» продолжают плановые работы«Курские электросети» продолжают плановые работыФото: Из архива "КП"
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«Курские электросети» продолжают плановые работы. В связи с этим на следующих улицах города будут отключать электроэнергию:

В Сеймском округе:

С 10 сентября по 14 сентября с 9-00 до 15-00 Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97, Заповедная; Ромашковая, Сосновый бор, Дубовая роща, Кореневская, Запрудная, Рыльская, Лесная поляна.

С 10 сентября по 14 сентября 2018 г с 9-00 до 16-30: Ново-Фабричная, Полянская.

Телефон для справок: 32-32-15

В Центральном округе:

С 11 сентября по 14 сентября с 9-00 до 16-00: ул. Хуторская 20-30; 51-61

Телефон для справок: 32-40-89

В Железнодорожном округе:

12 сентября с 13-30 до 17-00: Аэропортовская 3-21, 4-18, Усадебный пер, СНТ Икар, Усадебная.

14 сентября 2018 с 13-30 до 17-00: Каширцева, 4, Коммунальная, 12, Ухтомского 2а, 6, 6а

Телефон для справок: 26-32-10.

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