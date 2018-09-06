2018-09-06T11:38:09+03:00
Происшествия

Под Курском микроавтобус столкнулся с КамАЗом

ДТП произошло в Обоянском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В ДТП ранения получили два пассажира "Рено"В ДТП ранения получили два пассажира "Рено"Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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5 сентября примерно в 22:00 23-летний водитель автомобиля «Рено Траффик» ехал по трассе М2 Крым со стороны Курска в сторону Белгорода. На 599 километре автодороги он столкнулся с КамАЗом с прицепом, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 68-летний и 40-летний пассажиры микроавтобуса получили травмы и были доставлены в Обоянскую районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

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