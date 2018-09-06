В Воронеже состоялся Слет «Розничного блока» Центрально-Черноземного банка
Заместитель Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк Александр Закурдаев подвел итоги работы блока за первое полугодие 2018 г. и обозначил ключевые цели.
– Сегодня Сбербанк проводит колоссальную работу для того, чтобы общение с банком было простым и понятным, а решение вопросов – быстрым, - подчеркнул Александр Владимирович.
Спикеры отметили, что, предлагая качественные продукты и услуги, банк упрощает общение с клиентом, предотвращая возникновение негативных обращений.
Александр Закурдаев акцентировал внимание участников конференции на важном аспекте:
- Зачастую жалобы возникают как бы из “ничего”, из-за незнания нашими клиентами продуктов и услуг. Здесь мы четко понимаем, что должны, прежде всего, помочь человеку, обратившемуся в банк! Наша цель – снимать все вопросы в офисах банка, – подчеркнул заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка.
В офисах Сбербанка могут быть приняты, зарегистрированы и рассмотрены все обращения клиентов. Для этого необходимо оформить письменное заявление в произвольной форме и передать его для регистрации сотрудникам филиала.
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