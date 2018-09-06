В Воронеже состоялся Слет «Розничного блока» Центрально-Черноземного банка

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-06T11:09:03+03:00

Одной из основных тем конференции стала работа с обращениями граждан

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Заместитель Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк Александр Закурдаев подвел итоги работы блока за первое полугодие 2018 г. и обозначил ключевые цели.

– Сегодня Сбербанк проводит колоссальную работу для того, чтобы общение с банком было простым и понятным, а решение вопросов – быстрым, - подчеркнул Александр Владимирович.

Спикеры отметили, что, предлагая качественные продукты и услуги, банк упрощает общение с клиентом, предотвращая возникновение негативных обращений.

Александр Закурдаев акцентировал внимание участников конференции на важном аспекте:

- Зачастую жалобы возникают как бы из “ничего”, из-за незнания нашими клиентами продуктов и услуг. Здесь мы четко понимаем, что должны, прежде всего, помочь человеку, обратившемуся в банк! Наша цель – снимать все вопросы в офисах банка, – подчеркнул заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка.

В офисах Сбербанка могут быть приняты, зарегистрированы и рассмотрены все обращения клиентов. Для этого необходимо оформить письменное заявление в произвольной форме и передать его для регистрации сотрудникам филиала.

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