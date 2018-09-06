2018-09-06T11:09:03+03:00
Общество

В Воронеже состоялся Слет «Розничного блока» Центрально-Черноземного банка

Одной из основных тем конференции стала работа с обращениями граждан
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Заместитель Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк Александр Закурдаев подвел итоги работы блока за первое полугодие 2018 г. и обозначил ключевые цели.

– Сегодня Сбербанк проводит колоссальную работу для того, чтобы общение с банком было простым и понятным, а решение вопросов – быстрым, - подчеркнул Александр Владимирович.

Спикеры отметили, что, предлагая качественные продукты и услуги, банк упрощает общение с клиентом, предотвращая возникновение негативных обращений.

Александр Закурдаев акцентировал внимание участников конференции на важном аспекте:

- Зачастую жалобы возникают как бы из “ничего”, из-за незнания нашими клиентами продуктов и услуг. Здесь мы четко понимаем, что должны, прежде всего, помочь человеку, обратившемуся в банк! Наша цель – снимать все вопросы в офисах банка, – подчеркнул заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка.

В офисах Сбербанка могут быть приняты, зарегистрированы и рассмотрены все обращения клиентов. Для этого необходимо оформить письменное заявление в произвольной форме и передать его для регистрации сотрудникам филиала.

реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске открылась выставка лаковой миниатюрной живописи
Руководство курского СК проведет прием граждан
В Курской области пройдет генеральная уборка
В Курске будут судить организаторов игровых салонов
Под Курском глава незаконно получал "чернобыльские" выплаты
У курянина мошенники выманили 200 тысяч рублей
В Курске продолжат отключать свет
Под Курском микроавтобус столкнулся с КамАЗом
В Железногорске сгорел эвакуатор
Курскую чиновницу оштрафовали за служебный подлог
6 сентября в Курске отключат холодную воду
В центре Курска нашли артснаряд
В Курске на проспекте Клыкова загорелась квартира
В Курске сбили троих пешеходов
За курение оштрафовали больше тысячи курян
В Курской области задержали дачного вора
В Курске пройдет книжная ярмарка
Курские школы через суд обязали установить систему оповещения о ЧС
Курское агропредприятие хранило опасные вещества рядом с домами
Курянин получил срок за сопротивление полиции
В Курской области разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении