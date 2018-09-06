2018-09-06T09:12:16+03:00
Происшествия

В Железногорске сгорел эвакуатор

Пожар произошел на улице Мира
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В автомобиле сгорел моторный отсекВ автомобиле сгорел моторный отсекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

6 сентября около половины четвертого утра в Железногорске на улице Мира загорелся автомобиль «Газель-эвакуатор». На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 11 города Железногорска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание оперативно ликвидировали. В результате пожара в автомобиле сгорел моторный отсек, огонь повредил лакокрасочное покрытие, лобовое стекло и передние фары.

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске открылась выставка лаковой миниатюрной живописи
Руководство курского СК проведет прием граждан
В Курской области пройдет генеральная уборка
В Курске будут судить организаторов игровых салонов
Под Курском глава незаконно получал "чернобыльские" выплаты
У курянина мошенники выманили 200 тысяч рублей
В Курске продолжат отключать свет
Под Курском микроавтобус столкнулся с КамАЗом
В Воронеже состоялся Слет «Розничного блока» Центрально-Черноземного банка
Курскую чиновницу оштрафовали за служебный подлог
6 сентября в Курске отключат холодную воду
В центре Курска нашли артснаряд
В Курске на проспекте Клыкова загорелась квартира
В Курске сбили троих пешеходов
За курение оштрафовали больше тысячи курян
В Курской области задержали дачного вора
В Курске пройдет книжная ярмарка
Курские школы через суд обязали установить систему оповещения о ЧС
Курское агропредприятие хранило опасные вещества рядом с домами
Курянин получил срок за сопротивление полиции
В Курской области разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении