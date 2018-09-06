В Железногорске сгорел эвакуатор
Пожар произошел на улице Мира
В автомобиле сгорел моторный отсекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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6 сентября около половины четвертого утра в Железногорске на улице Мира загорелся автомобиль «Газель-эвакуатор». На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 11 города Железногорска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Возгорание оперативно ликвидировали. В результате пожара в автомобиле сгорел моторный отсек, огонь повредил лакокрасочное покрытие, лобовое стекло и передние фары.
Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Курской области.